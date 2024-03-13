كليات جامعة كفر الشيخ تتزين بالفوانيس احتفالا بشهر رمضان (صور)

حرصت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفر الشيخ، على تزيين كليات الجامعة بزينة شهر رمضان المبارك، ووضع فانوس رمضان في ساحة كل كلية ابتهاجاً واحتفالاً بحلول الشهر الكريم.

تزيين كليات جامعة كفر الشيخ احتفالاً بشهر رمضان المبارك

وعبّر أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر عن فرحتهم باستقبال شهر رمضان المبارك، حيث شكل الطلاب فرق عمل من الطلاب والطالبات لتزيين الكليات بالزينة، برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لإدخال البهجة والفرحة على الطلاب احتفالاً بشهر رمضان.

وقدمت جامعة كفر الشيخ الدعم الكامل للطلاب لتزيين جميع الكليات احتفالاً بشهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة الطلاب والموظفين، بهدف إدخال البهجة على منسوبي الجامعة.

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ أسرة الجامعة بحلول شهر رمضان المبارك

وكان الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قد قدم خالص التهنئة لأسرة الجامعة، من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع العاملين بالجامعة، والطلبة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أنّ يُعيد هذه المناسبات على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات.