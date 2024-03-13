مدرب معارك مسلسل الحشاشين يروي لـ«الوطن» الكواليس: هدفنا إنتاج عمل عالمي (صور)

كشف محمد وديع، مدرب ومنظم المعارك في مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، عن الكواليس ومدى صعوبة العمل الفني والجهد المبذول من فريق العمل.

وذكر وديع، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم اختياره من قبل مخرج الأكشن الأجنبي والمتخصص في المشاهد الخطرة «كالا» الذي تم الاستعانة به في مسلسل الحشاشين لتميزه بشكل كبير في جزئية الخيول التي تدخل في المعارك وتدريبهم: «بيعلم الخيول إزاي بتقع ويبقى شكلها هجومي في المعركة والفرد اللي فوقيها يتعامل إزاي».

تفاصيل كواليس مسلسل الحشاشين

وأضاف وديع مدرب ومنظم المعارك أنه سبق وعمل مع «كالا» في لبنان خلال مسلسل «سفر برلك» كان يحتوي على معركة أيضًا وكان يعمل على تدريب الأعداد الكبيرة جدًا، فعندما جاء كالا للعمل في مسلسل الحشاشين، سأل عمن الذي سيدرب هؤلاء الجيوش حتى يظهروا بشكل واقعي: «قالهم عني وأن خلفيتي قوات خاصة هنا في مصر، وإني بدرب الناس وبتميز أنه بيخرج شكلهم حقيقي وبشكل منظم».

وتواصل إنتاج مسلسل الحشاشين مع محمد وديع ومع المقدم بالمعاش إسلام العزب «مصاب عمليات في شمال سيناء»: «وبدأنا نشتغل الحتة دي والحمد لله ادينا فيها أداء كويس جدا»، مضيفًا أن فكرة ظهور المجاميع في مشاهد حرب وقتال وأن تجعل المشاهد يصدق ذلك كأنه حقيقة استلزم منهما مجهودا كبيرا.

وحكى مدرب المعارك في «الحشاشين»، عن كواليس العمل أنه كان في الصحراء في أماكن تُعتبر غير صالحة للمعيشة، في أجواء بين الباردة والحارة، لذا وصفها بالصعبة جدا: «وفي الآخر إحنا ما بنتعاملش مع عسكريين، يعني مفيش ضوابط بتحكمنا، فانت لازم بقى إزاي تعرف تهندل وازاي تعرف تاخد من اللي قدامك اللي انت عايزه، وإزاي تقدر في وقت قليل جدا بأعداد كبيرة جدا تنفذ اللي المخرج عايزه بالظبط».

مدرب المعارك: أجواء اللوكشين محبة وهزار وضحك

وتابع وديع هو أيضًا صاحب شعارات الصاعقة الشهير، أن الكواليس كانت عبارة عن شقين بالنسبة له ولإسلام الأول بينهما وبين الناس الذين يعملون على تدريبهم وكان في غاية الصعوبة والثاني العلاقة بينهما وبين المخرج ومدير التصوير وفريق العمل في اللوكشين: «كلها بقى محبة وود وهزار وضحك والدنيا كانت جميلة جدا مع طبعا أن مفيش حد في اللوكيشن مش حاسس بمسؤولية العمل الكل فاهم أن هو بيعمل حاجة كبيرة مش مسلسل عابر والمسلسل مش مرتبط برمضان بس ده هيفضل على مر التاريخ».

وأكد مدرب المعارك أن مسلسل الحشاشين تكلفته ضخمة وأسلوب تصويره مختلف، مشيرًا إلى مجهود فريق العمل خلال التأقلم في الأجواء الصعبة: «كان في تصوير في كازاخستان وهناك طبيعة جبلية، يعني الجبال الضخمة جدا كلها حقيقية مفيش جرافيكس، تخيل بقى المصورين والفريق عشان يتسلقوا جبال دي عشان يطلعوا على القمم بتاعتها عشان يعرفوا يصوروا ده مجهود عامل إزاي».

وأشار وديع إلى أنه يربطه بالدكتور بيتر ميمي ودكتور حسين عصر مدير التصوير، وأغلبية فريق الحشاشين علاقة قوية جدا تصل إلى الصداقة، كونه سبق وعمل على تدريب الممثلين في مسلسل الاختيار، وهو ما كان له تأثير كبير في خروج المسلسل بشكل قوي: «الناس هتحس فعلا أن ده عمل عالمي، يعني عودة مصر بقى للمكانة اللي تستحقها من ناحية الدراما والتليفزيون».

وشارك مدرب المعارك أيضًا في التمثيل في مسلسل الحشاشين بدور فرد من مجموعة الحشاشين مع أحمد عيد في مرحلة قلعة حسن الصباح وأحد القائدين: «دكتور بيتر عارف إني طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج في سنة تالتة فقالي محتاجك في دور هو مش كبير ولكن التواجد في مسلسل زي ده شرف بصراحة فأنا ما فكرتش بقى في حجم الدور».