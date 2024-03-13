أحمد عبد الوهاب من كواليس تدريبات مشهده في مسلسل الحشاشين (فيديو)

نشر الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب على صفحات السوشيال ميديا الخاصة به فيديو من تدريباته، للاستعداد لدور «يحيى» الذي يجسده في مسلسل الحشاشين، وظهر في الفيديو وهو يقوم بتدريبات على مشهد القتال الذي ظهر في الحلقة الأولى من المسلسل مع سارة الشامي، وهما يتدربان سوياً.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين حصرياً على قناة DMC ومنصة Watch it، ويقوم أحمد عبد الوهاب بدور يحيى، والمسلسل من بطولة النجم كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، وأحمد عبد الوهاب، ونيقولا معوض، وميرنا نور الدين، وعمر الشناوي، وسارة الشامي، وتأليف عبدالرحيم كمال، والإخراج بيتر ميمي.

وتدور الأحداث حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

مشاركة أحمد عبدالوهاب فى فيلم عالماشي

كما ينتظر أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز بمشاركة هدير الشريف عرض فيلمهم عالماشي، بطولة علي ربيع، خلال موسم عيد الفطر.

وتعتبر مشاركة الممثل أحمد عبد الوهاب في مسلسل الحشاشين امتدادًا للنجاح الذي حققه في مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، ومسلسل البيت بيتي، بعد عرضه حصريًا على منصة شاهد vip، وتصدّره تريند المنصة طوال فترة عرضه.

وقام أحمد عبد الوهاب بشخصية سمير الذي يعاني من أمراض نفسية بعد ابتعاده عن زوجته بالإكراه بسبب أهله، الأمر الذي لفت الانتباه إلى موهبته، وأيضًا قدم دور المايسترو في مسرحية أنستونا للفنانة دنيا سمير غانم والتي شارك في تأليفها.