ناقد فني: مسلسل الحشاشين جذب الكثير من المشاهد بدقة الصورة والمشاهد

قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إن برومو المسلسلات تعتبر عنصر جذب المشاهدين له، إذ يحتوي على لقطات مثيرة وشيّقة عن القصة الذي يناولها المسلسل، قائلًا: «قبل رمضان بيومين كان كل واحد حدد من 3 لـ4 مسلسلات منتظرهم يتعرضوا بفارغ الصبر عشان يتفرج عليهم».

تابع «سعد الدين»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، بأنّ هناك حلقات من بعض المسلسلات تجذب المشاهد من جمال وروعة المشهد، وسخونة الأحداث أيضًا، مضيفًا أن مسلسل الحشاشين عنصر جذب كبير للمشاهد، لأنّ المسلسل منذ الحلقة الأولى لعب دورًا مهمًا بسبب «التصوير والديكورات بالقلعة والملابس والإخراج كان في غاية الروعة والإبهار».

تابع الناقد الفني بأنّ مسلسل الحشاشين مهم للغاية، لأنه يرصد بداية منشأ الإرهاب، ونشأته وجذوره، مشيرًا إلى أنّ مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيي الفخراني، والذي يتكون من 15 حلقة، ويدور حول رجل سبعيني كيف يتعامل مع أحفاده الذي لاتخطى أعماره الـ20 عامًا، ومن أهم المسلسلات التي تعرض الآن ضمن الموسم الرمضاني 2024.