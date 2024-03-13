عبدالله السناوي: يد الله الحانية أعمق من الدعاء.. وأستشعر بها في الأزمات

أكد الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، أن يد الله الحانية أعمق من الدعاء ويستشعرها في فترة الأزمات، موضحًا أنه استشعر يد الله الحانية في مراحل الصبا والحياة والتجارب والعمل وكل فترات حياته التي مر بها.

السناوي: ما كُتب أفضل مما كنت أتمنى

وشدد «السناوي»، في حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «كلم ربنا»، عبر راديو «9090»، على أن يد الله الحانية كانت بالنسبة له في حدوث توفيق لم يكن ينتظره، منوهًا بأن المكتوب لك أكثر مما تحلم به و«ما كتب أفضل مما كنت اتمنى».

ونوه إلى أن أثر «يد الله الحانية» يتلخص في مسيرته الصحفية، بأنه مر بتجارب عديدة وتعرض للفصل من العمل ولكن كانت الأمور المادية تتحسن بعد هذه الأزمات الصعبة التي يمر به، وتفتح له فرصا صحفية جديدة ومميزة، موضحًا أنه تعرض للفصل من صحيفة بعد 6 أشهر من العمل بها فقط.

السناوي: فضلت العمل داخل مصر

وأشار إلى أن بعد فصله مباشرة التقى مع صديقه حاكم الشارقة سلطان القاسمي، وعرض عليه المساعدة وقدم له فرصة عمل، موضحًا أنه لم يطلب من أحد أن يقف إلى جانبه في أي عمل.

وشدد على أنه فضل أن يستمر في العمل الصحفي داخل مصر، وتم إيجاد صيغة لممارسة العمل الصحفي من هن.