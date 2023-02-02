الكاتب الصحفي عبدالله السناوي في ندوة «مئوية هيكل»: تغطياته الصحفية كان لها مذاق خاص

ندوة «مئوية ميلاد الكاتب محمد حسنين هيكل» التي يديرها الإعلامي عمرو خفاجي، بحضور كل من الكاتب والمفكر جميل مطر، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والدكتور وحيد عبد المجيد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

ندوة «مئوية حسنين هيكل»

وقال عبد الله السناوي إن «هيكل» كان له مذاق مختلف في التغطية الصحفية، فتجربة محمد حسنين هيكل متكاملة، وكان حريصا دوما على تطوير مهاراته الصحفية والكتابية أيضا.

وأشار إلى أن «هيكل» حرص على تكوين الصداقات في بداية عمله في الصحافة بالأهرام، وكان لهذه الصداقات دور فعال في حياة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وكان يهتم بشكل كبير على الوثيقة لتأكيد الخبر الذي يعمل على كتابته.

انتقال «هيكل» إلى جريدة «الأهرام»

وأكد أن جريدة الأهرام كانت تحتل مكانة خاصة عند «هيكل»، وانتقل من الصحافة الشعبية التي مارسها في جريدة الأخبار لينتقل بعدها إلى الأهرام وبمجرد وصوله، لاحظ بعد شهر كيف يعمل الأشخاص هناك واستطاع التعلم منهم والإضافة لهم.

وتابع «السناوي» أن محمد حسنين هيكل استطاع أن ينقل الصحافة المصرية نقلة نوعية، ولا يقتصر تأثيره على مؤسسة الأهرام فقط بل امتد ليشمل الصحافة المصرية بشكل عام.