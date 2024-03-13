يوسف زيدان: ناس كتير أثرت عليا سلبًا منهم عاطف العراقي

أكد الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، أن هناك كثيرًا من الأشخاص الذي كان لهم التأثير السلبي على حياته، موضحًا أنه لن ينسى هذه الشخصيات التي أثرت فيه.

زيدان: عاطف العراقي كان متعقبني

وأشار «حبيب»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، إلى أن الدكتور عاطف العراقي أثر عليه بالسلب، قائلًا: «ربنا يرحمه.. أستاذ الفلسفة كان متعقبني ومرعاش إني صغير ومتحمس، عرف نفسه بأنه صاحب توكيل ابن رشد في مصر، أنا عندي رأي ليس إيجابي في ابن رشد».

وأوضح أنه عند وضع اسم محدد لروايته في الحياة، لابد أن تحمل هذه الرواية اسم «أحوال»، مشددًا على أن الفانتازيا شكل من أشكال المسرح العبثي وصورته القريبة لا يراها بشكل جيد.