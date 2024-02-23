يوسف زيدان: الديمقراطية الحديثة جاءت لنا بهتلر

انتقد الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إنه خلال حكم المماليك لمصر لمدة 500 سنة كانت أوروبا تصنع النهضة الحديثة.

وأضاف «زيدان»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «بالنسبة إلى النهضة الحديثة، فإن أوروبا تاريخها معروف من العصور الوسطى إلى النهضة ثم عصر العقل وديكارت، وإن حسبنا عدد الأشخاص الذين غيروا تاريخ ومسار قارة أوروبا التي غيرت تاريخ ومسار العالم سنجد أنهم ما بين 120 إلى 150 شخصًا مثل هيجل وديكارت».

وتابع، أن «القول المطلق بأن الديمقراطية سبيل التقدم يحتاج إلى مراجعة، وبالتالي، فإن الفكرة الوهمية بأن الجماهير هي التي تحرك الأحداث فكرة مخادعة جدًا ويلحق بها أفكار أخرى مثل الديمقراطية هي الطريق الوحيد للتقدم .. الطريق إلى ماذا؟ أرى أن هذا حديث ذو شجون، فأول مرة نسمع بهذا المصطلح في التاريخ كانت في كتاب الجمهورية لأفلاطون، ولعلنا نذكر أن أفلاطون قال في هذا الكتاب إن الديمقراطية هي أسوأ أنظمة الحكم لأنها تجعل القرار يتخذ على الغوغاء، بالإضافة إلى نتائجها العملية، فالديمقراطية الإثينية هي التي قتلت سقراط، والديمقراطية الحديثة جاءت لنا بهتلر».