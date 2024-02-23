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يوسف زيدان لـ«الشاهد»: مصطلح أهل الحل والعقد مفهوم وهمي

كتب:

منتصر سليمان
04:36 ص | الجمعة 23 فبراير 2024
الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان

الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن أنسب نظام لهذه المنطقة من العالم (المنطقة العربية) هو النظام الأوليجاركي (الصفوة) وليس أهل الحل والعقد، مشيرًا إلى أن مصطلح أهل الحل والعقد مفهوم وهمي. 

وأضاف «زيدان»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «عندما أبحث عن أهل الحل والعقد في التاريخ لا أجدهم، مثل الحاكم عبدالملك بن مروان الذي هدم الكعبة مرتين مَن كان اهل الحل والعقد في عهده؟! لا يوجد». 

وتابع: «بالنسبة إلى النظام الأوليجاركي، فإننا يمكننا أن نرى بيانا عمليا له في محافظة الإسكندرية وذلك في النصف الأول من القرن العشرين، فقد كانت هناك مجموعة اسمها المجلس البلدي أو آباء المدينة، فهم كتاب وتجار كبار تلقوا تعليما جيدا».

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