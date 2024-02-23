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يوسف زيدان: مقولة «النخبة سبب البلاء» عبارة تافهة وساذجة

كتب:

منتصر سليمان
01:48 ص | الجمعة 23 فبراير 2024
الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان

الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إنه بعد أحداث يناير 2011 ظهرت نغمة إخوانية بأن النخبة هم سبب البلاء، مؤكدًا أن هذه الجملة أزعجته كثيرا ليظهر على وسائل الإعلام –آنذاك- ويقول إن نخبة كل شيء هي خلاصته العليا. 

وأضاف «زيدان»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «الفريق الذي يلعب باسم بلدنا اسمه المنتخب، وبالتالي، لا يجب أن نقول إن النخبة سبب البلاء، ولكن النخبة هي التي حفظت وجودك». 

وتابع: «لم تنتكس مصر كما انتكست دول الربيع العربي –أو الخريف العربي بصرف النظر عن التسمية- لأن النخبة كانت تشارك فيها، فقد كان النخبويين يفكرون ويطرحون الأفكار مع الشباب ويناقشونها معهم، ونتذكر جيدا اقتحام وزارة الثقافة في فترة الإخوان، فمن اقتحمها هو أضعف شخص في مصر على مستوى القوة البدنية وهو بهاء طاهر، فقد كان أول المقتحمين، وهذا كان من النخبة». 

وواصل: «في فترة الحكم، كان الشارع يغلي وكنا نتحدث في الإعلام والصحافة ونكتب مقالات وكانت الأمور تزداد تعقلًا، فنجونا جزئيًا من الانهيار الذي حدث في سوريا واليمن وغيرها، وبالتالي، فإن عبارة النخبة سبب البلاء عبارة تافهة وساذجة".

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