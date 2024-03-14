مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4.. دينا الشربيني في حيرة بين الزوج والأبناء

معاناة كبيرة وجدتها ليلى، التي تقوم بدورها دينا الشربيني، في مسلسل كامل العدد +1، فبعد أن كانت مسؤولة عن 7 أبناء لها ولأحمد، حملت في طفل آخر في نهاية الجزء الأول، لتبدأ الجزء الثاني في محاولات عديدة منها للتوفيق بين الأبناء الكبار وطفلها الرضيع وزوجها الذي لم يجد فرصة لقضاء وقت كاف مع زوجته ليلى.

مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 4.. هل تستطيع دينا الشربيني التوفيق بين الزوج والأبناء؟

ومنذ الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد+1 الجزء الثاني، تحاول دينا الشربيني جاهدة أن تنظم وقتها بين طفلها الرضيع وحياتها الأخرى، لكنها دائما تجد صعوبة في ذلك نتيجة خوفها الزائد عليه، وهذا ما يمكن أن تجد حل له في مسلسل كامل العدد الحلقة 4.

وظهرت تلك المشكلة في الحلقة الثانية، عندما كانت ترغب في ترك طفلها عند أحد الأشخاص حتى تستطيع أن تذهب مع أحمد وصديقتها إنجي لمقابلة خطيبها الذي تعرفت عليه في دبي، بعد أن طردت المربية الجديدة، والتي لم تكن راضية عن أسلوب تعاملها مع طفلها، لكنها تجد فريدة ابنة أحمد الكبرى ترغب في مساعدتها وتطلب منها ترك الرضيع معها.

أحداث مسلسل كامل العدد +1

ومسلسل كامل العدد +1 يصنف بأنه اجتماعي، يناقش قضية مهمة وهي زواج الأشخاص الذين لديهم أبناء من بعضهم البعض، ومحاولتهم في إقناع الأبناء في تقبل بعضهم البعض، ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتناول فيها الدراما المصرية تلك القضية، حيث سبق تناولها في مسلسل وبيننا معاد.