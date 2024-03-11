دعاء لأهل غزة في أول أيام شهر رمضان.. ردده لنصرة فلسطين (فيديو)

يتجدد الدعاء في شهر رمضان المبارك لقضاء الحاجات، وإجابة الدعوات في مختلف مجالات السؤال، ومن بين الحاجات التي ينتظر العرب والمسلمون أن يقضيها الله هي نصرة فلسطين، ومن وسائل تحقيق هذه النصرة الدعاء في الأوقات المباركة، ويستعرض التقرير التالي دعاء مؤثر لأهل غزة في رمضان بصوت الشيخ مشاري راشد العفاسي.

دعاء مؤثر لأهل غزة في رمضان

ويمكن ترديد العديد من صيغ دعاء مؤثر لأهل غزة في رمضان وغيره، وفيما يلي الدعاء الذي ردده الشيخ مشاري راشد ونشره عبر قناته بموقع يوتيوب:

- حسبنا الله ونعم الوكيل.

- إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا إلى بعيد ملكته أمرنا أم إلى عدو يتجهمنا، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا.

- نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا سخطك، أو أن ينزل بنا غضبك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك.

دعاء لنصرة فلسطين في رمضان

ومن صيغ الدعاء لأهل غزة ونصرة فلسطين في رمضان أيضا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين من الصهاينة والملحدين.

- اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك.

- اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة ياذا الجلال والعزة.

- اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين يا قوي يا عزيز.

- اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك.

- اللهم مزقهم شر ممزق.

- اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ياقوي ياعزيز.

- اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في غزة وفلسطين.

- اللهم إن إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين يقتلون ويشردون وتنتهك حرماتهم وتقتل نساؤهم وتقتل أطفالهم اللهم فأنزل عليهم رحماتك.

- اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين.

- اللهم إليك المشتكى وأنت القوي العزيز وأنت القادر على كل شيئ، اللهم فأرنا في الصهاينة يوما أسودا واجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين ياقوي يا عزيز.

- وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.