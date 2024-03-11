هند صبري على السجادة الحمراء للأوسكار.. وكوثر بن هنية تدعم فلسطين

تألقت النجمة هند صبري على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز أوسكار 2024، والذي يتنافس فيه فيلم بنات ألفة الذي تلعب هند صبري بطولته، على جائزة أفضل فيلم وثائقي، وتواجدت برفقة مخرجة الفيلم كوثر بن هنية.

وحرصت المخرجة التونسية كوثر بن هنية على ارتداء دبوس أحمر دعما للقضية الفلسطينية، وذلك بعد ما طالبت مجموعة «فنانون من أجل وقف إطلاق النار» نجوم هوليوود والسينما حول العالم بارتداء دبوس أحمر من أجل الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنين في قطاع غزة.

نجوم هوليوود يدعمون فلسطين بـ دبوس أحمر

وظهر عدد من النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار 2024 وهم يرتدون الدبوس الأحمر من بينهم المغنية الأمريكية بيلي أيليش والممثل رامي يوسف.

بنات ألفة ينافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي

ويتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي؛ 4 أفلام أخرى بجانب الفيلم التونسي بنات ألفة، وهم: «Bobi Wine: The People's President» تأليف وإخراج كريستوفر شارب وموسى بويو، و«The Eternal Memory» إخراج مايتي ألبيردي، و«To Kill a Tiger» إخراج نيشا باهوجا، بالإضافة إلى «20 Days in Mariupol » إخراج مستيسلاف تشيرنوف.