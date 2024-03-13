«حياة كريمة» يقدم ميدالية و50 ألف جنيه لبائعة وجبات بسبب مساعدتها لفلسطيني

استوقف أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، سيدة بائعة للوجبات «البيتي» تسمى أم إسراء، تقدم وجبات للأطفال، وقالت: «أنا بربي أيتام بس حسيت أن إيه الداعي أني مشتركش في الثواب ده وأنا كمان بشتغل من 2010 ودخل الشغل على حسب قدرة ربنا».

وأعطى أيمن مصطفى لها ثمن الوجبات التي تقدمها والتي يقدر ثمنها 1000 جنيه مساعدة لها، وأعربت عن شكرها له على ما فعله معها، قائلة: «الحمدلله والله أنا صاحية من الفجر عشان أطلع اليوم ده لله بدون فلوس الحمدلله يارب».

وجاء أحد ممثلي البرنامج وهو فلسطيني الجنسية للسيدة أم إسراء، سائلا إياها على أحد الشوارع، قائلا لها: «الأموال التي معي صُرفت بالكامل، وأنا هنا لمدة يومين للحصول على شغل».

وعرضت السيدة عليه أموال مساعدة له، «أنا مفتحتش الظرف وأنت أول واحد هتاخد منهم، الفلوس دي أنا متعبتش فيهم، وأنت زي أخويا وأنا لو عايزة حاجة منك أكيد هتساعدني، أنا مش عايزاهم وأنا فقيرة ومش معايا فلوس، بس لو حتى عايز كل الفلوس اللي معايا خدها»، وبالفعل أعطت له كل ما معها من مال لتساعده.

وعاد أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، للحديث مع أم إسراء والتي قالت له أن عليها دين بقيمة 50 ألف جنيه ولكن بالرغم من ذلك أعطت للشاب الفلسطيني كل ما معها من مال.

وقدم أيمن مصطفى ميدالية حياة كريمة لبائعة الوجبات بالإضافة إلى مبلغ مالي 50 ألف جنيه دعما لها لسداد دينها، وعبرت السيدة عن سعادتها قائلة: «أنا مش عارفة اقولك إيه، بشكرك يارب، انا جاية مواصلات بالعافية عشان مش معايا فلوس وربنا أكرمني الحمدلله».