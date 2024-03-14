مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الخميس 14-3-2024

يتحرى المواطنون مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم 14-3-2024، الذي يوافق 3 أيام شهر رمضان الكريم، الذي بدأ في المملكة المغربية يوم الثلاثاء الماضي، للاستعداد لموعد السحور والإمساك، بالإضافة إلى موعد الفطور.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الخميس 14-3-2024

نستعرض مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الخميس 14 مارس 2024، وفقا لموقع «جو براي»، فموعد أذان الفجر في مدينة القنيطرة ستكون 5:01 صباحا، وفي مدينة خريبكة الساعة 5:04 صباحا، وفي مدينة مراكش 5:09 صباحا، وفي مدينة الدار البيضاء 5:06 صباحا، وفي أحفير 4:43 صباحا، وفي مدينة فاس سيكون 4:55 صباحا.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الخميس 14-3-2024

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الخميس 14-3-2024 سيكون في مدينة أغادير 12:53، وفي مدينة بركان سيكون 12:23 وسيكون موعد أذان الظهر في مدينة الرشيدية 12:32، وسيكون موعد أذان الظهر في مدينة مراكش 12:46 مساء.

موعد أذان العصر في المغرب

ويمبحسب كن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الخميس 14 مارس 2024، سيكون موعد أذان العصر اليوم الساعة 4:06 مساء في مدينة مراكش، أما في أغادير 4:13، وفي مدينة الرشيدية 3:52 مساء، وفي مدينة القنيطرة 3:59 مساء، وفي مدينة الناظور الساعة 3:45 ، وسيكون موعد أذان العصر في مدينة تمارة 4:01.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الخميس 23-3-2024

ووفقا لمواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الخميس 14-3-2024، سيكون موعد أذان المغرب اليوم الخميس، في مدينة أحفير 6:18، وفي مدينة بركان سيكون موعد أذان المغرب 6:28،وفي مدينة تطوان 6:31 مساء.

موعد أذان العشاء في المغرب اليوم الخميس 23-3-2024

تشير مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الخميس 14-3-2024 إلى ان موعد أذان العشاء سيكون 8:04 في مدينة أغادير، وفي مدينة بركان 7:38 مساء، وفي مدينة الرشيدية 7:44، وفي مدينة الناظور سيكون موعد أذان العشاء 7:40.