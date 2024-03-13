مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الأربعاء 13-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم، بحسب ما أعلنته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإنّ الفجر اليوم الأربعاء 2 رمضان الموافق 13 مارس يؤذن في المملكة المغربية، وتحديدًا العاصمة الرباط في تمام الساعة 05:12 دقيقة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم

وأعلن المغرب أنّ الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بعد تعذر رؤية هلال شهر رمضان ليلة الاثنين، وثبوت رؤية هلال شهر رمضان ليلة الثلاثاء.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم

وتشرق الشمس على مدينة الرباط في تمام الساعة 6.38 صباحًا ويؤذن للظهر الساعة 12.42 والعصر الساعة 4 والمغرب يؤذن الساعة 18.37 مساء والعشاء 19.51.

وينتهي شهر رمضان يوم الثلاثاء 10 أبريل المقبل، ويؤذن وقتها الفجر في تمام الساعة 04:30 صباحًا، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 18:59 مساء.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم

وتكون درجة الحرارة العظمى اليوم الأربعاء 18 درجة مئوية بينما تبلغ الصغرى 13 درجة مئوية والجو غائم بنسبة 30%.

كانت المملكة المغربية من الدول التي تعذر رؤية هلال شهر رمضان فيها ليلة الاثنين، وأعلنت أن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان الكريم مخالفة لمصر والسعودية والإمارات وغيرها من الدول.