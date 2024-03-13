ما هي قلعة ألموت الحقيقية؟.. وكر الحشاشين بقيادة حسن الصباح

ما هي قصة قلعة ألموت؟.. سؤال يراود تفكير الكثيرين بسبب أحداث مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز الذي يؤدي دور شخصية حسن الصباح، وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب كتاب «قيامة الحشاشين» للكاتب هادي التيمومي.

ما هي قصة قلعة ألموت؟

قلعة ألموت هي وكر العقاب «العقاب هو سلالة من سلالات النسور وهو يرمز إلى زيوس كبير الآلهة الإغريقية وملك الطيور»، وعبارة عن حصن جبلي يقع وسط جبال ألبرز أو الديلم في مدينة رود بار (جنوب بحر قزوين) على القمة وتحديدًا بالقرب من نهر شاه ورد، ويبعد عن العاصمة الإيرانية طهران تقريبًا 100 كيلومتر، ولا يتبقى من هذا الحصن شيئًا.

وتم بناء قلعة ألموت أو الحصن تقريبًا عام 840، وكان ارتفاعه 2100 متر، و6000 قدم فوق سطح الأرض، والوصول إليها لا يمكن إلا من خلال طريق ضيق جدا وشديد الانحدار، ولا يوجد إلا اتجاه واحد لإمكانية الوصول إليه ويحيطها منحدر مصطنع يحتوي على صخور خطيرة وشديدة الانحدار، لهذا السبب كان فكرة الغزو لهذا الحصن لا بد التفكير في ذلك بسبب مدى خطورة ذلك.

ومن المعلومات غير العروفة عمن هو الباني للقلعة، ولكن يتردد أن الذي بناها واحد من ملوك الديلم القدماء، وبعد ذلك تم تجديدها من قبل حاكم علوي وذلك في عام 860 وظلت تحت سيطرتهم حتى ظهر «الحشاشون».

سيطرة حسن بن الصباح على قلعة ألموت

وفي يوم الأربعاء وتحديدًا 4 سبتمبر 1090 م، تمكن حسن بن الصباح من دخول قلعة ألموت، بعد تخطيط وبمساعدة أنصاره الذين كانوا متخفين بالداخل، وظل الصباح داخل القلعة متخفيًا حتى استطاع السيطرة عليها بالكامل.

وأخرج الصباح مالك القلعة القديم مقابل 3000 دينار ذهبي، وبعدها أصبح هو سيد القلعة، وظل بداخلها 35 عامًا وبعد ذلك توفي.

يذكر أن قلعة ألموت في مسلسل الحشاشين هي الحصن الذي يعيش فيه حسن بن الصباح الذي يقوم بدوره كريم عبدالعزيز وتعتبر مقرًا لدعواته الباطنية الإسماعيلية والتي يقوم من خلالها بالحروب الدموية.