آلاف المصلين يؤدن صلاتي العشاء والتراويح في الأزهر برواية حفص وقنبل وخلف

شهدت أروقة وصحن الجامع الأزهر إقبالًا كبير من آلاف المصلين اليوم، في الليلة الرابعة من ليالي شهر رمضان ‏المبارك، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وقد جاءوا من ربوع ‏مصر، مع حضور كبير للطلاب الوافدين من مختلف عواصم العالم، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة لإحياء الأجواء الرمضانية وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

أقيمت صلاة العشاء بسورة آل عمران برواية ‏حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح بسورتي آل عمران برواية قنبل عن الإمام ابن كثير المكي، ورواية خلف عن حمزة الكوفي، ورواية رويس عن يعقوب الحضرمي.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

وأّم المصلين اليوم في الجامع الأزهر الدكتور أسامة هاشم الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور محمد العوضي، كبير باحثين بالأزهر الشريف، والشيخ عادل محمود معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، والشيخ سليم عبد الحميد معلم القرآن الكريم بمنطقة القليوبية الأزهرية، ويؤم المصلين في صلاة فجر الخميس، الدكتور محمد رفاعي زلط مدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من 100 دولة صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏