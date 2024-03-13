شيخ الأزهر: لا يجوز تسمية أحد بـ«الرحمن» سوى الله

تحدث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن أسماء الله الحسنى بأن هناك أسماء مختصة لله ولا يصح أن يتسمى بها غيره، موضحًا بأن هناك أسماء أخرى يمكن أن تطلق على الغير، ولكن بلفظ مختلف عن المختصة لله.

«الرحمن» هو اسم من أسماء الله

وشدد الطيب، خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على أن «الرحمن» هو اسم من أسماء الله ويلا يمكن أن يتسمى به غير الله، موضحًا أن لله الرحمة المطلقة، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يتسمى بالرحمن أحد إلا الله.

التاريخ لم يسجل اسم الرحمن إلا في واقعة واحدة

وتابع: «التاريخ لم يسجل أن شخصا سنى نفسه بـ اسم الرحمن إلا في واقعة واحدة، ونال عقابه الشديد والذي امتد إلى يوم الدين»، ولذلك لابد أن لا يتسمى بها أحد.

وأوضح الإمام الدكتور أحمد الطيب، أن من أسماء الله الحسنى الذي لا يمكن أن يتسمى بها غير الله هو «الحكم».