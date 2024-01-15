إطلاق الموقع الإلكتروني لاستبيانات المقررات الدراسية بـ«حاسبات بنها»

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، إطلاق الموقع الإلكتروني لاستبيانات المقررات الدراسية، مناشدة الطلاب بالدخول على الموقع وإبداء آرائهم في المقررات الخاصة بكل فرق، مع انتهاء الفصل الدراسي الأول.

رأيك يساعدنا

ووجهت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في بيان، رسالة للطلاب جاء فيها: «رأيك سوف يساعدنا على تحسين أداء الكلية والتغلب على المعوقات التى تواجهك في التحصيل، لذلك نرجو منك أن تساعدنا بتوصيل رأيك لنا من خلال الإجابة عن أسئلة الاستبيان».

الاستبيان وسيلة اتصال

أوضحت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن الاستبيان وسيلة اتصال تحتوي على مجموعة من الأسئلة والبنود، ترغب الكلية في الإجابة عليها بحيادية وحرية، والغرض منها رصد السلبيات من أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية، واتخاذ قرارات بهدف التطوير والتحسين.

وناشدت الكلية، جميع الطلاب بالدخول على الموقع واستكمال الاستبيانات لجميع المقررات الدراسية التي سجلها الطلاب في الفصل الدراسي الحالي، بدءًا من 15 يناير الجاري حتى 19 من نفس الشهر، على أن تحجب نتيجة الامتحانات للطلاب المتخلفين عن استكمال الاستبيان لجميع المقررات الدراسية.

ودعت الكلية جميع الطلاب للمشاركة الإيجابية الصادقة في استكمال استبيانات المقررات الدراسية، لأنها تمثل أحد الركائز الهامة لضمان الجودة وتحسين العملية التعليمية، من خلال رابط الاستبيان لكل مقرر دراسي من الرابط من هنا.