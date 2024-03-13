محافظ كفر الشيخ يفتتح مسجد الرحمة في قرية «شنو» بتكلفة 18 مليون جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، مسجد الرحمة بقرية شنو، التابعة لمركز كفر الشيخ، على مساحة 2000 م2 بتكلفة 18 مليون جنيه، بالمشاركة المجتمعية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين.

افتتاح مسجد الرحمة بتكلفة 18 مليون جنيه

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ مكتبة المسجد، وملحقاته المختلفة، مشيداً بعمارة وبنيان وتجهيزات المسجد الذي يخدم قطاع كبير من أهالي شنو، مقدماً الشكر لأبناء قرية شنو وجميع المشاركين في بناء هذا المسجد لما له من أثر إيجابي علي الفرد والمجتمع.

المحافظ: تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع القطاعات

وهنأ محافظ كفر الشيخ، أهالي قرية شنو بشهر رمضان المبارك والذي تزامن مع افتتاح مسجد الرحمة بشنو، قائلاً: «أن المساجد هي بيوت الله تعالى، وهي منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعي الديني والثقافي، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع»، مشيراً إلى أهمية تكاتف جميع الجهود لخدمة المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع قطاعات المحافظة.