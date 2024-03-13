مواعيد زيارة متحف كفر الشيخ خلال شهر رمضان.. اعرف أسعار التذاكر

أعلن متحف كفر الشيخ، أنّ مواعيد الزيارة في المتحف خلال شهر رمضان، ستكون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة مساءً، على أنّ يكون آخر موعد لحجز تذاكر الدخول الساعة الثانية مساءً.

أسعار تذاكر زيارة متحف كفر الشيخ للمصريين والعرب والأجانب

ووفقاً لمتحف كفر الشيخ فإنّ أسعار تذاكر زيارة المتحف للمصريين والعرب والأجانب كما يلي:

- قيمة أسعار التذاكر للمصريين والعرب 20 جنيهاً.

- قيمة أسعار التذاكر للطلاب المصريين والعرب 10 جنيهات.

- قيمة أسعار التذاكر للأجانب 180 جنيهاً.

- قيمة أسعار التذاكر للطلاب الأجانب 90 جنيهاً.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ متحف كفر الشيخ يُعد من أهم المنشآت التي تجمع عدد كبير من الآثار المصرية، وقد تم افتتاحه في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.