توزيع طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بـ4 مراكز في كفر الشيخ (صور)

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توزيع طن لحوم من «صكوك الإطعام» هدية من وزارة الأوقاف، للأسر الأولى بالرعاية بـ4 مراكز بالمحافظة.

توزيع طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بـ4 مراكز

وأوضح المحافظ، أنّ التوزيع شمل 4 مراكز هي كفر الشيخ، وقلين، وسيدي سالم، والرياض، حيث سلمت مديرية الأوقاف اللحوم إلى مديرية التضامن الاجتماعي ليتم توزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية من خلال الجمعيات الخيرية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة للأسر المستهدفة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

مساعدة الأسر الأولى بالرعاية

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنّ هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكداً على استمرار تقديم الدعم والمساندة لهم من خلال مختلف الجهات التنفيذية والمجتمعية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ ماهر محمود، رئيس قسم شئون القرآن بمديرية أوقاف كفر الشيخ، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الحماية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي.