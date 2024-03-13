عالم أزهري: «المقصرون في الدين لهم جنات سيدخلونها بإذن الله»

استهل العالم الأزهري أبو اليزيد سلامة، حديثه مستشهدا بقول الله تعالى في سورة فاطر الآية 29: «إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور»، ثم يأتي قول الله تعالى «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا»، موضحا أن هذه الآيات توضح علاقة الصحابة بالقرآن الكريم والعناية به وحفظه.

وأضاف خلال برنامجه الرمضاني «وإنا له لحافظون» المُذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء، أنّ الله سبحانه قسم الذين يتلون الكتاب لـ3 أقسام، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخير بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، لكن الله يقول حتى لمن ظلم نفسه، «جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير»، موضحا: «كل دول سواء مقصرين أو غير مقصرين، لهم جنات هيدخلوها بإذن الله».

وتابع، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ القرآن على أصحابه، وكان يطلب منهم أن يقرأوا عليه القرآن، مواصلا: «عبدالرحمن بن مسعود، طلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يقرأ عليه القرآن، قائلا: إني أحب أن أسمعه من غيري».