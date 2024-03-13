دعاء السجدة في القرآن.. سنة مؤكدة عن النبي

يحرص ملايين المسلمين على قراءة القرآن الكريم، وختمه، في شهر رمضان المبارك، لكن البعض لا يعرف ماذا يفعل في مواضع السجود في آيات القرآن، أثناء القراءة، وهو ما تحدثت عنه دار الإفتاء المصرية في فتوى نشرتها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

دعاء السجدة في القرآن

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن دعاء السجدة في القرآن ورد فيما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ القُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ»، وأوضحت أن هناك دعاء آخر يمكن الاستعانة به في هذا الإطار وهو: «اللهم اكتب لي بها عندك أجرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وضع عني بها وزرًا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام، فهو حسن».

دعاء السجدة في السنة

ولفتت في فتواها عن دعاء السجدة في القرآن، أنه بعد الانتهاء من تلاوة آية من آيات السجود، يقوم العبد ويسجد لله سبجانه وتعالى، لافتة إلى أن هذا الفعل هو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ -وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي- أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ» رواه مسلم، وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ؛ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ» رواه البخاري.

وفي حديثها عن دعاء السجدة في القرآن، لفتت دار الإفتاء إلى أن سجدة التلاوة تستلزم طهارة العبد حتى تكون صحيحة، وذلك نظرا لكونها تعتبر صلاة أو جزءا من الصلاة، إلى جانب أهمية استقبال القبلة عند السجود.