مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 3.. محاولات لتنفيذ طلبات المنظمة

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 3 يظهر فيه بطل المسلسل، وهو يحكي مغامرات وقصصا كثيرة مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويعرض المسلسل على شاشة dmc.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 3

أحداث مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 3 بدأت باتصال على يحيى من مسؤول القناة، وقال له المسؤول: « أنا زعلان منك يا يحيى»، ولما ذهب يحيى له: « ظهر ليحيى أن مسؤول القناة، هو مدير المنظمة المتسببة في إغلاق البوابة الزمنية».

مهمات في عصور مختلفة

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 3، طلب مدير المنظمة من يحيى عدة طلبات لتفتح البوابة وتعود أمه إلى صحتها نظرًا لمرضها، وهي: «عدة مهمات سيقوم بها في عصور مختلفة»، وحاول يحيى أن يفهم المنظمة أنه ليس بإمكانه أن يختار الزمان أو المكان الذي سيسافر له.

رد رئيس المنظمة عليه: « تصرف وجد طريقة لفتح البوابة، لكي تنجز المهمات التي سنطلبها منك»، وسأله يحيى عن الطلبات فتوالت طلبات الرئيس في العصور القديمة.