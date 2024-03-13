ما هو النهر العظيم «إيترو عا»؟.. كلمة السر في عودة يحيى وكنوز إلى الماضي

تعرض «يحيى» في الحلقة الثالثة من مسلسل «يحيى وكنوز» إلى ضغوطات كبيرة من أعداء الوطن لسرقة الآثار المصرية وأصبح أمامه تحديٍ كبيرة لحماية مصر، فقرر استخدام كلمة السر التي يمتلكها للسفر إلى الزمن ومقابلة الملوك الفراعنة، قائلًا بأعلى صوته «إيترو - عا»، لتفتح البوابة السحرية ويقفز بها.

وعندما سافر «يحيى» عبر الزمن قابل سيدة فرعونية اسمها «نبت حوت»، وقالت له: «شايف النجوم اللي فوق الهرم اللي قدامك، كل نجمة فيها عصر من العصور اللي مرت على مصر، كلمة السر اللي معاك يا يحيى هي إيترو عا، يعني النهر العظيم، اللي بيعتبر أقدم نقطة في الماضي وأبعد نقطة ممكن توصلها في المستقبل، كلمة السر هتفضل معاك مش بس عشان تعرف تاريخك».

معنى كلمة «إيترو - عا»

وكلمة «إيترو - عا» هي كلمة فرعونية معناها «النهر العظيم»، وهو نهر النيل حاليًا، كان يطلق على النيل من أسوان إلى القاهرة، فالفراعنة كانوا يقدسون النيل وكانت الآلهة مرتبطة بالنيل والأنشطة المرتبطة به كالري والحصاد، وهناك بعض الآلهة الفراعنة الذين ارتبط اسمهم بالنهر، مثل نون وخانوم وأوزوريس وحابي.

ألقاب نهر النيل

ولُقب نهر النيل قديمًا بعدة ألقاب، أبرزها «رب الأسماك، واهب الحياة، جالب الخيرات، رب الرزق»، وكان ممتد وله تأثيرات على العديد من شعوب المنطقة عبر التاريخ، كما كان النيل مصدر ثقافة الملايين وطعامهم اليومي، نظرًا لأنه يتدفق في 11 دولة، بحسب ما جاء في كتاب «النيل: نهر التاريخ» للمؤلف النرويجي تارييه تفيت.