بطل مسلسل يحيى وكنوز يسافر إلى عصر الملك بسماتيك الأول.. ماذا تعرف عنه؟

خلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل يحيي وكنوز 3، فشل «يحيى» في فتح البوابة السحرية ليعيش مغامرة جديدة، وذلك بسبب محاولة صديقيه تصويره دون علمه، وهو ما تسبب في غضب سارقي الهوية الذين زعموا أنهم يصورون لقطات من العالم الآخر والحضارة المصرية والمعالم الأثرية.

محاولة تزوير تاريخ مصر في يحيي وكنوز

مكالمة هاتفية، تلقاها «يحيى» خلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل يحيي وكنوز 3، من رئيس العصابة «سارقي الهوية»، يخبره فيها أن شفاء والدته متعلق بالسفر إلى أحد العصور، وخاصة عصر الملك بسماتيك الأول، وذلك من أجل تخبئة إحدى اللوحات به.

«لوحة الهزيمة» هي اللوحة التي طلب من «يحيى» إخفاؤها في عصر الملك بسماتيك الأول، والتي تحكي عن أن الملك هُزم على أيدي المتمردين والمحتلين، وأنهم حكموا البلاد فترة أطول بكثير من المذكورة في كتب التاريخ، حاول «يحيي» رفض تلك المهمة قائلًا: «دا تزوير في التاريخ كدا بنزور تاريخ مصر».

من هو الملك بسماتيك الأول

وبعد الطلب من «يحيي» السفر إلى عصر الملك بسماتيك الأول، نستعرض أبرز المعلومات عنه، وفق ما أوضحه الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياح والأثار، خلال حديثه لـ«الوطن».

- هو أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين.

- تولى الحكم بعد وفاة والده الملك نخاو الأول.

- لُقب بـ«صاحب الذراع القوي» ومؤسس عصر النهضة.

- تمكن من تحرير مصر من سيطرة الآشوريين.

- استعاد رخاء مصر خلال فترة حكمه الطويلة التي امتدت ما يقرب من 54 عامًا.

- وحد مصر في العام الثامن من حكمه عندما أرسل أسطولًا قويًا في مارس 656 ق.م إلى طيبة.

- حطم آخر مظاهر سيطرة الأسرة النوبية على مصر العليا بقيادة «تنتاماني».

- شن العديد من الحملات ضد الحكام الإقليميين الذين عارضوا توحيده لمصر.