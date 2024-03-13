بعد مشكلة بطل مسلسل يحيى وكنوز.. تطبيقات ذكية تساعد الأطفال على أداء الصلاة

أحداث عديدة ناقشتها الحلقة الثانية من مسلسل الكارتون والرسوم المتحركة «سر المسجد» بينها أهمية الصلاة في المسجد وكيفية مساعدة الأطفال على المواظبة عليها، وجاء ضمن أحداث الحلقة أن والد سيف كان يتحدث مع زوجته في مكالمة هاتفية عن عدم اهتمام ابنهما سيف بالصلاة في المسجد، خاصة أنه طلب منه عدة مرات الذهاب معه يوم الجمعة ولكن الطفل لم يوافق، ما جعل الحزن والقلق يسيطر على والده.

تطبيقات تساعد الأطفال على الصلاة

وخلال الأحداث، قدمت الأم اقتراحًا وهو اللجوء إلى أحد التطبيقات الذكية التي تحث الأطفال على أهمية الصلاة وأداؤها في المسجد وكذلك كيفية المواظبة عليها.

ونستعرض في هذا التقرير التالي التطبيقات الذكية التي تحث الأطفال على الصلاة.

هناك العديد من التطبيقات الذكية التي تساعد الأطفال على أهمية الصلاة والمواظبة عليها ومنها تطبيق Ramadan 2017 الذي يعد من التطبيقات المميزة والمتاحة كما أنه يمكن تحميله بشكل مجاني على تطبيق «جوجل بلاى»، ويحتوي التطبيق على بيانات خاصة بمواعيد الإفطار والإمساك، إضافة إلى مواعيد الصلاة في دول مختلفة في العالم ويمكنه بكل سهولة تحديد موقع المستخدم، لذلك فهو يعد من التطبيقات لمميزة للأشخاص محبى السفر.

وجاءت من ضمنه التطبيقات التي تساعد الأطفال الصلاة والمواظبة عليها تطبيق Muslim Pro -Ramadan 2017 يوفر هذا التطبيق يوفر هذا التطبيق للمستخدم المساجد الموجودة بالقرب منه، ومعرفة اتجاه القبلة، وأيضا يوفر القراءة الكريم كاملاً مع تلاوات صوتية MP3، كما أنه يوفر عددًا من الأذكار، إذ يمكن تحميله بسهولة من متجر جوجل بلاي.

تطبيق ركائز الصلاة من التطبيقات التي تساعد الأطفال على الصلاة فهى تحث على الصلاة في موعدها وذلك من خلال إشعارات منتظمة في أوقات الصلاة، كما أنه يتضمن متتبعًا للصلاة يمكن الشخص وضع علامة عليه في كل مرة تنهي فيها صلاة.

مسلسل سر المسجد

من المقرر عرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة خلال شهر رمضان، كجزء من برامجها الرمضانية، ما يساهم في تعزيز التربية الدينية والأخلاقية للأطفال بطريقة ممتعة ومبتكرة.