موعد ليلة القدر 2024.. اعرف فضلها وعلاماتها وكيفية اغتنامها (فيديو وصور)

يترقب مئات الملايين من المسلمين موعد ليلة القدر 2024 والتي يجري تحريها في العشر الأواخر من شهر رمضان أو في الوتر من العشر الأواخر من شهر الصيام حسبما ورد في السنة النبوية المطهرة، وهي الليلة التي ثوابها خير من ألف شهر كما جاء في القرآن الكريم في سورة القدر، قال تعالى: «إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ (1) وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ (2) لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ (3) تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ (4) سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ (5)»، ويستعرض التقرير التالي مواعيد وتواريخ الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان 1445 هجريا، والتي يتحرى فيها المسلمون ليلة القدر ومنها ليلة 27 رمضان التي يأمل كثيرون في أنها ليلة القدر.

موعد ليلة القدر 2024

وقد ورد في صحيح البخاري حديث روته أم المؤمنين السيدة عائشة قالت: كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُجَاوِرُ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ويقولُ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ.

وبخصوص موعد ليلة القدر 2024، فإن ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم تبدأ من اليوم الحادي والعشرين من شهر الصيام، والذي يكون منذ غروب شمس اليوم العشرين من رمضان، وحتى طلوع الفجر، وهو ما يوافق في التاريخ الميلادي يوم الثلاثين من مارس لهذا العام، وبالتالي فإن المواعيد التي سيتم ذكرها تعني بدء الليلة منذ غروب شمس اليوم السابق وحتى فجر اليوم الذي يليه كالتالي:

1- مساء السبت 20 رمضان: تبدأ أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان 2024 بعد غروب شمس يوم السبت 20 رمضان 1445 هجريا ، والتي تعد ليلة 21 من رمضان وهي أولى الليالي الفردية وتوافق تاريخ 30 مارس 2024.

2- مساء الأحد 21 رمضان: وهي ثاني ليالي العشر الأواخر من رمضان 1445 هجريا وهي ليلة زوجية وتوافق 31 مارس 2024.

3- مساء الإثنين 22 رمضان: وهي ثالث ليالي العشر الأواخر من رمضان 1445، وثاني الليالي الفردية في الشهر الفضيل وتوافق يوم 1 أبريل 2024.

4- مساء الثلاثاء 23 من رمضان: وهي رابع ليالي العشر الأواخر من رمضان 1445 هجريا، وهي ليلة زوجية توافق يوم 2 أبريل 2024.

5- مساء الأربعاء 24 من رمضان: وهي خامس ليالي العشر الأواخر من رمضان 1445 هجريا، وهي ثالث الليالي الفردية وتوافق يوم 3 أبريل 2024.

6- مساء الخميس 25 من رمضان: وهي سادس ليالي العشر الأواخر من رمضان 1445 هجريا، كما أنها ليلة زوجية توافق يوم 4 أبريل 2024.

7- مساء الجمعة 26 من رمضان: وهي سابع ليالي العشر الأواخر من رمضان 1445 هجريا، وهي رابع الليالي الفردية، ليلة 27 من رمضان، والتي يعقتد الكثير من المسلمين أنها موعد ليلة القدر وتوافق يوم 5 أبريل 2024.

8- مساء السبت 27 رمضان: وهي ثامن ليالي العشر الأواخر من رمضان 1445 هجريا، وهي ليلة زوجية توافق يوم 6 أبريل 2024.

9- مساء الأحد 28 رمضان: وهي تاسع ليالي العشر الأواخر من رمضان 1445 هجريا، وهي خامس وآخر الليالي الفردية وتوافق يوم 7 أبريل 2024.

10- مساء الإثنين 29 رمضان: وهي عاشر وآخر ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان 1445 هجريا، وتوافق يوم 8 أبريل 2024.

استطلاع هلال شوال وموعد عيد الفطر 2024

وفي هذه الليلة الأخيرة من الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان التي تحل بعد غروب شمس يوم 29 رمضان، ستقوم دار الإفتاء المصرية بتحري هلال شهر شوال، لمعرفة ما إذا كان يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان أم أنه أول أيام عيد الفطر المبارك، علما بأن شهر رجب وشهر شعبان كانا 29 يوما فقط، وبالتالي فمن المرجح أن يكون شهر رمضان 30 يوما وأن يكون عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

علامات ليلة القدر

وبعد استعراض موعد ليلة القدر 2024 فإن أبرز علامات ليلة القدر هذه الليلة المباركة هي أن تطلع الشمس بيضاء لا شعاع لها كأنها طست، فقد ورد في صحيح مسلم يَرْوي التَّابعيُّ زِرُّ بنُ حُبَيشٍ قائلا: سَأَلْتُ أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَقُلتُ: إنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يقولُ: مَن يَقُمِ الحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ القَدْرِ؟ فَقالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ، أَرَادَ أَنْ لا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إنَّه قدْ عَلِمَ أنَّهَا في رَمَضَانَ، وَأنَّهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ، وَأنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ -لا يَسْتَثْنِي- أنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلتُ: بأَيِّ شَيءٍ تَقُولُ ذلكَ يا أَبَا المُنْذِرِ؟ قالَ: بالعَلَامَةِ -أَوْ بالآيَةِ- الَّتي أَخْبَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؛ أنَّهَا تَطْلُعُ يَومَئذٍ لا شُعَاعَ لَهَا.

فضل ليلة القدر وكيفية اغتنامها

أما عن فضل ليلة القدر فلها فَضلٌ عظيمٌ، وقِيامُها إيمانًا واحتسابًا سببٌ للمغفرةِ والعِتقِ من النَّارِ، وقد حثَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على تَحرِّيها في العَشرِ الأواخِرِ من رَمضانَ، فقد ورد في صحيح البخاري حديث رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، ومَن صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ.

وقد نشرت دار الإفتاء المصرية فيديو عبر قناتها بموقع يوتويب يتضمن 27 وصية لإحياء ليلة القدر.

دعاء ليلة القدر

كما نشرت دار الإفتاء المصرية دعاء ليلة القدروجاء فيه «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا»