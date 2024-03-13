ملخص الحلقة 3 من مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تخفي سر وخالد الصاوي ينهار

رصدت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 3، بطولة الفنانة ريهام حجاج، العديد من المشاهد، التي بدأت بالقبض على «صدفة»، بحيازة كيس مخدرات، تورطت فيه من خلال فرح «نور إيهاب»، إحدى الطالبات التي أوهمتها بالتعازي وطلبت منها إحضار المخدر للمرة الأخيرة، إلا أن جاء البوليس في لحظتها.

وقررت صدفة سرد قصتها لضابط الشرطة، هشام إسماعيل قبل أن تتراجع من كشف سرها، وسبب مراقبتها لخالد الصاوي وأسرته، للانتقام منه.

واستمر التحقيق مع صدفة، حتى حضر طارق «عصام السقا»، وأنقذها من التهمة رفقة محاميه.

ملخص الحلقة 3 من مسلسل صدفة

وعلى الجانب الآخر، واجه خالد الصاوي، ابنته «ميار الغيطي» بعد خروجها من العناية المركزة في محاولة لإنقاذ حياتها، عقب سقوطها من أعلى بناية، لتعتذر له وتبدي ندمها.

ملخص مسلسل صدفة الحلقة 3

وانتهى مسلسل صدفة الحلقة 3، بتعدي عصابة على ابن شقيق صدفة، بالسلاح الأبيض، وسرقته.

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.