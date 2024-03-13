موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 3 على قناتي cbc والحياة

يهتم عدد كبير من المتابعين بأحدث أعمال الفنانة ريهام حجاج، خاصة محبي الدراما الاجتماعية التي تناقش مشكلات الطلاب والمراهقين، ولذا نستعرض في السطور التالية، موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 3 على القنوات المختلفة.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 3

يعرض مسلسل صدفة الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج عبر فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً.

بينما يأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 3 على قناة cbc الساعة 10:30 مساءً، وتكون الإعادة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويأتي عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويعرض مسلسل صدفة على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

مسلسل صدفة الحلقة 3

ومن المقرر أن تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 3، العديد من التفاصيل المشوقة، ربما تنكشف العلاقة التي تجمع بينها وبين الفنان خالد الصاوي، والتي تدفعها لمراقبته ومحاولة الانتقام منه، فضلًا عن مواجهتها تهمة حيازة المخدرات، والتي تورطت فيها من خلال إحدى طالباتها.