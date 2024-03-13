مسلسل صدفة الحلقة 3.. ريهام حجاج تتسبب في وفاة بالخطأ وفضيحة لطالبة

الجمهور على موعد مع أحداث مشوقة في مسلسل صدفة الحلقة 3، بطولة الفنانة ريهام حجاج، والتي كشفت الأحداث الماضية إنها عن طريق الخطأ تسببت في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة.

أحداث مسلسل صدفة الحلقة 3

أحداث مشوقة يشهدها مسلسل صدفة الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج، المقرر عرضها اليوم على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ ربما تكشف سبب مراقبتها لخالد الصاوي وأسرته؛ إذ وصلت بمراقبتها لسر ابنته الكبرى التي تؤدي دورها ميار الغيطي، وهو خيانتها لزوجها مع صديق والدها، وعندما اكتشف خالد الصاوي الأمر، حاولت ابنته الهروب من مواجهته لتسقط من الطابق الأعلى وتفارق الحياة.

بينما ابنته الثانية، وهي «فرح» التي تؤدي دورها نور إيهاب، وهي طالبة بمدرسة تعمل بها «صدفة»، كشفت عن تعاطيها للمخدرات، وهو ما وصل لباقي الطالبات بالمدرسة عن طريق «صدفة»، ولكن دون تعمد أي بمحض الصدفة.

أحداث مسلسل صدفة

وتدور أحداث مسلسل صدفة حول مدرسة تاريخ تُدعى صدفة تتعرض لصدفة غريبة تغير مجرى حياتها رأسًا على عقب.

والعمل بطولة ريهام حجاج، عصام السقا، رشدي الشامي، رحاب الجمل، سلوى خطاب، نور إيهاب وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أيمن سلامة، كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية.