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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة dmc الحلقة 3

كتب:

آية أشرف
03:02 م | الأربعاء 13 مارس 2024
موعد إعادة مسلسل صدفة

موعد إعادة مسلسل صدفة

تشارك الفنانة ريهام حجاج، في مسلسل ضمن الماراثون الرمضان، والذي لاقى إعجاب عدد كبير من الجمهور بسبب موقفها وإنقاذ فتاة في المدرسة، لذا يبحث عدد كبير من الجمهور عن موعد إعادة مسلسل صدفة على قنوات المتحدة المتنوعة.

ويعرض على العمل على 4 قنوات، بتوقيتات مختلفة لتناسب أكبر عدد من المشاهدين، لمتابعة أحداث العمل المشوق، المليئ بالأحداث المختلفة والسريعة. 

موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة dmc

ومن المقرر أن تأتي موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة dmc، في تمام  الساعة 6:30 صباحًا، من اليوم التالي، إذ يأتي العرض الأول على القناة  في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

وتكون موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc  في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي، إذ يسبقها العرض الأول على القناة ذاتها الساعة 10:30 مساءً. 

ويكون موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولي الساعة 3:00 صباحًا، خاصة وإن العرض الأول على القناة نفسها فى الساعة 10:30 مساءً.

الجدير بالذكر إن موعد العرض الأول للحلقة 3 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، في تمام الساعة 8:15 مساءً، على قناة الحياة، دون إعادة. 

رابط مشاهدة مسلسل صدفة دون فواصل على «WATCH IT»

ويمكنك مشاهدة مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، ومتابعة الحلقات السابقة أيضًا، دون فواصل إعلانية، عن طريق منصة «WATCH IT»، من خلال الضغط على الرابط التالي.

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بقلم آية أشرف