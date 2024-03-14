علي مدار ثلاثة أيام متواصلة وتشهد مساجد محافظة الإسماعيلية إقبالا كبيرا من الأهالي لأداء القروض الخمس، خاصة في صلاتي التراويح وصلاة الفجر، وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم اليوم الخميس 14-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك في الإسماعيلية فإن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024 يأتي فيه موعد السحور، في تمام الساعة الثانية و15دقيقة صباحا.

واعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد الامساك في الإسماعيلية ليكون في تمام الساعة الرابعة و16 دقيقة، فيما يأتي موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة و35 صباحا، و تشرق الشمس اليوم في تمام الساعة السادسة ودقيقتين.

موعد اذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024

واعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد اذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024 في تمام الساعة الثانية عشر فقط، فيما تستمر حالة الطوارئ في جميع المساجد واستمرار مرور فرق التفتيش علي مدار الأيام المقبلة.

موعد اذان العصر في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فان موعد اذان العصر في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024، يأتي في تمام الساعة الثالثة و25 دقيقة.

موعد اذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024

ويؤذن لصلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة الخامسة و59 دقيقة بحسب التوقيت المحلي لمدينة الإسماعيلية، ويؤذن لموعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و16 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024

واعلنت هيئة المساحة المصرية عن عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية خلال يوم الخميس رابع أيام شهر رمضان المبارك لتصبح 13 ساعة و44 دقيقة في زيادة أربع دقائق عن اول أمس الاثنين اول أيام الشهر الكريم.