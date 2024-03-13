مسلسل المعلم الحلقة 3.. مصطفى شعبان مهدد بالقتل

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل المعلم، بدخول سهر الصايغ على زوجها مصطفى شعبان، وتكتشف أنه يقرأ التحاليل الخاصة بها، وتخاف أنه يعرف إصابتها بالسرطان في الدم، ولكنها اكتشفت أنه لم يعرف بسبب أنه لا يستطيع القراءة، وقالت له إنها تحاليل الخاصة بالإنجاب، وطلبت منه الزواج من فتاة أخرى غيرها، حتى يستطيع إنجاب طفل آخر ولكنه رفض.

أحداث الحلقة الثالثة مسلسل المعلم

وقام منذر رياحنة باستئجار أحمد عبد الله محمود لقتل مصطفى شعبان، مقابل 100 ألف جنيه.

قصة مسلسل المعلم

مسلسل المعلم تدور أحداثه في إطار رحلة البطل في البحث عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذي تنطبق عليه مقولة كن حريصاً وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك في بطولة مسلسل المعلم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.