مسلسل المعلم الحلقة 3 بطولة مصطفى شعبان.. بداية التفكير في الانتقام

تشهد أحداث الليلة من مسلسل المعلم الحلقة 3 على قناة الحياة، تغيرا في مجرى الأحداث، بعد إطلاق طارق النهري النار على مصطفى شعبان، لكن الرصاصة لم تصبه، ما يفتح باب التفكير في الانتقام، فضلا عن تداعيات معرفة سهر الصايغ زوجة المعلم، بإصابتها بمرض خطير.

مسلسل المعلم الحلقة 3 بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة

مسلسل المعلم الحلقة 3 بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، انتصار، أحمد بدير، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمود الليثي، محمد العمروسي، سلوى عثمان، طارق النهري، منذر رياحنة، أحمد عبد الله محمود، علاء زينهم، من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 3

يعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي، على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 9:45 مساءً، بخلاف منصة watch it الإلكترونية.