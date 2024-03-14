أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في المحافظات المصرية المختلفة، وزيادة الإقبال على المساجد في أحياء الإسماعيلية وقري المراكز المختلفة.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024 يأتي في تمام الساعة الرابعة و35 دقيقة في جميع مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية.

موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم

وتشهد مساجد الإسماعيلية خلال الفترة الحالية رفع حالة الطوارئ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، علي مدار أيام شهر رمضان المبارك، وأعلن الشيخ اسماعيل احمد اسماعيل، عن فرق تفتيشية في كل إدارة لمتابعة عمل المساجد بشكل يومي.

وبحسب مواعيد الصلاة فإن موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الخميس 14-3-2024 في تمام الساعة الرابعة و50 دقيقة بعد ربع ساعة من أذان صلاة الفجر، في تأخير 5 دقائق عن موعد صلاة الفجر في أول أيام شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 14-3-2024 في الإسماعيلية

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن هيئة المساحة المصرية أعلنت عن أن عن عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 14-3-2024 في الإسماعيلية يصل الي 13 ساعة و44 دقيقة متواصلة.