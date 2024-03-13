مع بداية ثالث أيام شهر رمضان المبارك، اتجهت أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط لمعرفة موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة اليوم، والذي يكون في الساعة 4:45 فجراً ويختتم الصوم في الساعة 6:07 مساء.

أذان الفجر اليوم في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وبذلك يكون أذان الفجر اليوم الأربعاء 13-3-2024 قد شهد نقص دقيقة عن اليوم السابق، ما يعني زيادة في دقائق الصوم خلال ثالث الأيام ويجب معرفة توقيته الصحيح لوقف الشرب والأكل في توقيته الصحيح.

عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الإسكندرية

وبناء على ذلك، تكون عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الإسكندرية 13 ساعة و42 دقيقة صوم، أي بزيادة 4 دقائق عن اليوم الأول نتيجة تقديم موعد صلاة الفجر وتأخر موعد صلاة المغرب.