بدأ العد التنازلي لموعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، اليوم الأربعاء الموافق 13-3-2024، والذي يعلن بدء صيام ثالث أيام الصيام، إذ بدأت ربات البيوت في إعداد وجبات السحور لأسرهم، ليلتف الجميع حول المائدة، وذلك لتناول سحورهم في الوقت المخصص له قبل وقت الإمساك، ورفع أذان الفجر.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات اليوم الأربعاء 13-3-2024 بالتفصيل، ضمن مواقيت الصلاة اليوم وفقًا لإمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية في بيان لها.

موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان 2024

ويتقدم موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات بمقدار من دقيقة إلى دقيقتين في كل محافظة، باختلاف موعد شروق الشمس بها، لذلك يختلف موعد أذان الفجر من إقليم إلى آخر، ويتم تحديده وفقًا لحسابات فلكية دقيقة.

موعد أذان الفجر اليوم مدينة 6 أكتوبر

ويأتي موعد أذان الفجر مدينة 6 أكتوبر اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 4:42 فجرًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13:42 ساعة.

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

ويحل موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 40 فجرًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13:42 ساعة.

موعد أذان الفجر اليوم الإسكندرية

ويكون موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 4:45 فجرًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13:42 ساعة.

موعد أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في شمال سيناء.. 4:30 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في جنوب سيناء.. 4:34 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في المنيا.. 4:44 فجرًا.

-موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في الفيوم.. 4:43 فجرًا.

-موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في بني سويف.. 4:42 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في أسيوط.. 4:43 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في سوهاج.. 4:41 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في قنا.. 4:37 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في الأقصر.. 4:37 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في أسوان.. 4:37 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في البحر الأحمر.. 4:31 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في الوادي الجديد.. 4:55 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في القليوبية.. 4:40 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في الأربعاء الغربية.. 4:41 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في المنوفية.. 4:41 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في الأربعاء الدقهلية.. 4:39 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في الأربعاء الشرقية.. 4:39 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في الأربعاء كفر الشيخ.. 4:41 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في مطروح.. 4:56 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في الأربعاء البحيرة.. 4:43 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في السويس.. 4:35 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في دمياط.. 4:37 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في الإسماعيلية.. 4:36 فجرًا.

- موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في بورسعيد.. 4:35 فجرًا.