رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان الفجر والمغرب رابع أيام رمضان بالقاهرة والمحافظات

كتب:

ماهر هنداوي
09:56 م | الأربعاء 13 مارس 2024
مواقيت الصلاة والإفطار في رابع أيام رمضان

مواقيت الصلاة والإفطار في رابع أيام رمضان

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة ليوم الخميس الرابع من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، والموافق ليوم 14 مارس 2024.

موعد الإفطار والسحور يوم الخميس 4 رمضان

وكشفت الهيئة، من خلال هذه المواقيت، عن عدد ساعات الصيام، وموعد أذان المغرب ليوم الخميس 4 رمضان، مؤكدة أن عدد ساعات الصيام للمصريين في ذلك اليوم تتراوح من 13 ساعة و24 دقيقة وبين 13 ساعة و29 دقيقة حسب الإقامة في المحافظة.

موعد أذان المغرب والفجر وفقا لهيئة المساحة 

«الوطن» تستعرض من خلال مواقيت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر والمغرب، الخميس رابع أيام شهر رمضان المعظم، بالقاهرة وبعض المحافظات، وهي كما يلي: 

أولا: مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

المغرب: 6:03 دقيقة مساء

العشاء: 7:20 دقيقة مساء

سحور:2:19 دقيقة صباحا

إمساك:4:19 دقيقة صباحا

الفجر:4:39 دقيقة صباحا

الشروق: 6:6 دقيقة صباحا

الظهر: 12:4 مساء

العصر:3:29 مساء

ثانيا: مواقيت الصلاة محافظة الإسكندرية

المغرب: 6:8 دقيقة مساء

العشاء: 7:26 دقيقة مساء

سحور:2:24 دقيقة صباحا

إمساك:4:24 دقيقة صباحا

الفجر:4:44 دقيقة صباحا

الشروق: 6:11 دقيقة صباحا

الظهر:12:9 ق مساء

العصر:3:34 مساء

ثالثا: مواقيت الصلاة في طنطا «منطقة وسط الدلتا»

المغرب: 6:4 دقيقة مساء

العشاء: 7:22 دقيقة مساء

سحور:2:20 دقيقة صباحا

إمساك:4:20 دقيقة صباحا

الفجر:4:40 دقيقة صباحا

الشروق: 6:7 دقيقة صباحا

الظهر:12:5 ق مساء

العصر:3:30 مساء

رابعا: مواقيت الصلاة في أسيوط «وسط وجنوب الصعيد»

المغرب: 6:4 دقيقة مساء

العشاء: 7:19 دقيقة مساء

سحور:2:21 دقيقة صباحا

إمساك:4:21 دقيقة صباحا

الفجر:4:41 دقيقة صباحا

الشروق: 6:5 دقيقة صباحا

الظهر:12:4 ق مساء

العصر:3:29 مساء

خامسا: مواقيت الصلاة في أسوان

المغرب: 5:57 دقيقة مساء

العشاء: 7:10 دقيقة مساء

سحور:2:16 دقيقة صباحا

إمساك:4:16 دقيقة صباحا

الفجر:4:36 دقيقة صباحا

الشروق: 5:58 دقيقة صباحا

الظهر:11:57 ق مساء

العصر:3:22 مساء

اقرأ المزيد:

موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الأربعاء 13-3-2024 وتوقيت الإفطار

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الأربعاء 13-3-2024

موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.