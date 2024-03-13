موعد أذان الفجر والمغرب رابع أيام رمضان بالقاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة ليوم الخميس الرابع من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، والموافق ليوم 14 مارس 2024.

موعد الإفطار والسحور يوم الخميس 4 رمضان

وكشفت الهيئة، من خلال هذه المواقيت، عن عدد ساعات الصيام، وموعد أذان المغرب ليوم الخميس 4 رمضان، مؤكدة أن عدد ساعات الصيام للمصريين في ذلك اليوم تتراوح من 13 ساعة و24 دقيقة وبين 13 ساعة و29 دقيقة حسب الإقامة في المحافظة.

موعد أذان المغرب والفجر وفقا لهيئة المساحة

«الوطن» تستعرض من خلال مواقيت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر والمغرب، الخميس رابع أيام شهر رمضان المعظم، بالقاهرة وبعض المحافظات، وهي كما يلي:

أولا: مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

المغرب: 6:03 دقيقة مساء

العشاء: 7:20 دقيقة مساء

سحور:2:19 دقيقة صباحا

إمساك:4:19 دقيقة صباحا

الفجر:4:39 دقيقة صباحا

الشروق: 6:6 دقيقة صباحا

الظهر: 12:4 مساء

العصر:3:29 مساء

ثانيا: مواقيت الصلاة محافظة الإسكندرية

المغرب: 6:8 دقيقة مساء

العشاء: 7:26 دقيقة مساء

سحور:2:24 دقيقة صباحا

إمساك:4:24 دقيقة صباحا

الفجر:4:44 دقيقة صباحا

الشروق: 6:11 دقيقة صباحا

الظهر:12:9 ق مساء

العصر:3:34 مساء

ثالثا: مواقيت الصلاة في طنطا «منطقة وسط الدلتا»

المغرب: 6:4 دقيقة مساء

العشاء: 7:22 دقيقة مساء

سحور:2:20 دقيقة صباحا

إمساك:4:20 دقيقة صباحا

الفجر:4:40 دقيقة صباحا

الشروق: 6:7 دقيقة صباحا

الظهر:12:5 ق مساء

العصر:3:30 مساء

رابعا: مواقيت الصلاة في أسيوط «وسط وجنوب الصعيد»

المغرب: 6:4 دقيقة مساء

العشاء: 7:19 دقيقة مساء

سحور:2:21 دقيقة صباحا

إمساك:4:21 دقيقة صباحا

الفجر:4:41 دقيقة صباحا

الشروق: 6:5 دقيقة صباحا

الظهر:12:4 ق مساء

العصر:3:29 مساء

خامسا: مواقيت الصلاة في أسوان

المغرب: 5:57 دقيقة مساء

العشاء: 7:10 دقيقة مساء

سحور:2:16 دقيقة صباحا

إمساك:4:16 دقيقة صباحا

الفجر:4:36 دقيقة صباحا

الشروق: 5:58 دقيقة صباحا

الظهر:11:57 ق مساء

العصر:3:22 مساء