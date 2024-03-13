خبير دولي: انقسام في الحكومة الأمريكية بسبب إرسال المساعدات إلى أوكرانيا

أكد جي دويج دافيس، أستاذ العلاقات الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخل عن الدعم المستمر لأوكرانيا حتى في ظل معارضة الجمهوريين، ولا يوجد أي تغيير في الموقف العسكري لصالح أوكرانيا.

هل تخلت واشنطن عن دعم أوكرانيا؟

وأوضح «دافيس»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه في الوقت الراهن هناك انقسام في الحكومة الأمريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين، مشددًا على أن الديمقراطيين يدافعون عن تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا لكن الجمهوريين على خلاف ذلك.

ونوه بأن الجمهوريين يرون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المقدم لأوكرانيا بنسبة 26% بينما 40 % من الجمهوريين لا يرغبون بتقديم المزيد من الدعم فهناك الكثير من الانقسامات داخل الحزب الواحد، وهناك اختلاف في وجهات النظر بالداخل الأمريكي لكن من خلال هذا الموقف السياسي لا يمكن التخلي عن أوكرانيا بشكل تام.