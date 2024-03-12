خبير: أمريكا تعتبر دعمها لإسرائيل ومساهمتها في إبادة الفلسطينيين أمرا مشروعا

قال كاظم الحاج، خبير الشؤون العسكرية والاستراتيجية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر دعمها للكيان الإسرائيلي ومساهمتها في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة أمرا مشروعا، وتعتبر أي دعم للفلسطينيين من أي جهة سواء كانت شعبية على مستوى شعوب عربية وإسلامية وحتى عالمية أو من قبل محور وفصائل المقاومة في المنطقة إرهاب.

وأضاف «الحاج»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، «نتحدث عن ازدواجية أمريكية ليست جديدة، ونحن كعراقيين وأيضا في المنطقة نعتبر وجود القوات الأمريكية في العراق وسوريا هي قوات محتلة، وبالتالي هناك شرعية في مقاومتها وهذا الأمر معلوم لدى الجانب الأمريكي وهناك تجارب بالنسبة لأمريكا مع العراقيين والمنطقة».

وتابع: «أمريكا ساهمت وبشكل فعال وكبير جدا في إيجاد ودعم وتوجيه داعش ضد العراق والمنطقة، وبالتالي ما تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية تهديدا لوجودها أو للكيان الإسرائيلي هو حق مشروع للشعوب العربية والإسلامية في مقاومة الاحتلال الأمريكي وحق مشروع في دعم القضية الفلسطينية والفلسطينيين».