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دراما المتحدة

خبير سياسي: إسرائيل طفل أمريكا المدلل بالمنطقة

كتب:

عمرو هلال
11:41 م | الأربعاء 13 مارس 2024
حسن سلامة

حسن سلامة

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن العدوان الإسرائيلي على غزة ما زال مستمرا، وهناك ضوء أمريكي أخضر، ولا يمكن أن يكون هناك تعويل كبير على تغيير الإدارة الأمريكية الحالية.

الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يتوقف

وأضاف «سلامة»، خلال حواره ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ربما يكون هناك خلافات علنية بين إدارة أمريكا وتل أبيب، ولكن الدعم الأمريكي لا يتراجع، لأن إسرائيل بالنسبة لأمريكا، مثل الطفل المدلل.

وذكر أن فكرة إطالة أمد الحرب مرتبطة باستمرار نتنياهو في المشهد السياسي، فحال توقف الحرب الإسرائيلية سيمثل نتنياهو أمام المحاكمة في جرائمه التي ارتكبها من قبل.

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