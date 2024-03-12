مسلسل صيد العقارب الحلقة 2.. غادة عبد الرازق تعلن الحرب ضد عائلة زوجها

وسط حالة من الإثارة والتشويق، تابع محبي الفنانة غادة عبد الرازق، أولى حلقات مسلسل صيد العقارب، الذي عُرض على شاشة قناة CBC في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ودارت الأحداث تمهيدًا لبداية الصراعات.

صراعات صيد العقارب

على مدار 30 حلقة، تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مليء بالغموض والإثارة، إثر حرب شرسة تدور معركتها الطاحنة بين الفنانة غادة عبد الرازق «عايدة» وبين عائلة زوجها، وتلجأ لطريقة انتقام جديدة عن طريق العقارب.

غادة عبد الرازق هتخسرك عمرك

«لو عينك غفلت ثانية تخسر عمرك»، مقولة تحدثت بها الفنانة غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل، وتداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بعد لدغها من العقرب، في انتظار عرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب، لما تحتويه من أحداث مثيرة.

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب، بظهور الدكتور «عايدة»، وهي في الجبل تصطاد العقارب، وتنجح في اصطياد عقرب نادر كانت تبحث عنه منذ سنوات، وانتهت الحلقة الأولى بلدغ العقرب لها.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

وكانت قناة CBC طرحت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرزاق، إلى جانب مواعيد إعادة المسلسل وجاءت على النحو التالي:

يعرض المسلسل على شاشة CBC في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً طوال شهر رمضان الكريم 2024، والإعادة في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.