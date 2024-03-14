مسلسل المعلم الحلقة 3.. مصطفى شعبان يتخفي في شخصية الدكتور عبد الباسط حمودة

استطاع مصطفى شعبان خلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل المعلم، الوصول إلى مكان السائق «حماتو» الذي وضع الحشيش لوالده، الذي كان يملك معرض سيارات كبير، ويذهب إليه متخفيا في شخصية دكتور يدعى عبد الباسط حمودة، استشاري أنف وأذن وحنجرة، لمعرفة من وضع المخدرات في سيارة والده.

أحداث مسلسل المعلم

مسلسل المعلم تدور أحداثه في إطار شعبي، حول البطل الذي تنهار تجارة والده ويتم سجنه وسرقة أمواله، ويبدأ رحلة البحث عن سبب انهيار أسرته.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.