موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 4.. مصطفى شعبان يكتشف حقيقة حبس والده

تشهد أحداث الليلة من مسلسل المعلم الحلقة 4 على قناة الحياة، تغيرا في مجرى الأحداث، بعد أن وصل مصطفى شعبان إلى الخائن الذي وضع المخدرات في سيارة بضاعة السمك التي تسببت في حبس والده.

أحداث الحلقة 3 مسلسل المعلم

وشهدت أحداث الحلقة 3 هرب «حماتو» من مصطفى شعبان، ليطارده حتى استطاع الوصول إليه وإجباره على الاعتراف باسم المتسبب في حبس والده، ويتأكد أنّ والده كان يعلم بوجود مخدرات داخل البضاعة، لتنتهي الحلقة الثالثة.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 4 من مسلسل المعلم، معرفة مصطفى شعبان السبب الحقيقي وراء حبس والده في قضية المخدرات.

موعد عرض الحلقة 4 مسلسل المعلم

وتأتي موعد عرض الحلقة 4 مسلسل المعلم لمصطفي شعبان، اليوم بشكل حصري على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، أحمد بدير، طارق النهري، سلوي عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبد الله محمود، علاء زينهم.