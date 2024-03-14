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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات

كتب:

عبدالعزيز سلامة
01:10 ص | الخميس 14 مارس 2024
موعد أذان الفجر - تعبيرية

موعد أذان الفجر - تعبيرية

كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد صلاة الفجر اليوم الخميس 14 مارس، بالتوقيت الشتوي في القاهرة والمحافظات، وقد جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات

يؤذن لصلاة الفجر في بني سويف في تمام الساعة: 4:41 صباحًا.

موعد صلاة الفجر مدينة السادس من أكتوبر: 4:41 صباحًا.

موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:39 صباحًا.

موعد أذان الفجر الإسكندرية: 4:44 صباحًا.

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:40 صباحًا.

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:41 صباحًا.

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:40 صباحًا.

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:43 صباحًا.

موعد أذان الفجر في قنا: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الفجر في مطروح: 4:54 صباحًا.

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر في الخارجة: 4:45 صباحًا.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الفجر في السلوم: 5:02 صباحًا.

موعد أذان الفجر في حلايب: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:41 صباحًا.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:41 صباحًا

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بقلم عبدالعزيز سلامة