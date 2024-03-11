دعاء مستجاب في صلاة الفجر.. ردده واغتنم الليلة المباركة

الدعاء المستجاب في صلاة الفجر له فضل عظيم وخاصة في هذه الليلة المباركة وهي الليلة الأولى من شهر رمضان الكريم شهر الخير والبركة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شهر رمضان المبارك: "هو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار".

أهمية الدعاء المستجاب في صلاة الفجر

وتأتي أهمية الدعاء المستجاب في صلاة الفجر وخاصة في رمضان أنه يقرب العبد من ربه، ويمتاز هذا التوقيت باستجابة الدعاء، لما له من فضل ليكون مغفرة للذنوب، ويفتح أبواب الرزق، ويقضي الحوائج ويدفع البلاء ويشعر الإنسان بعده بالراحة النفسية.

دعاء مستجاب قبل في صلاة الفجر

والدعاء المستجاب في الفجر من أفضل الأعمال التي ينبغي للمسلم الحرص عليها، ومن الأدعية المأثورة بعد صلاة الفجر عن السلف والصالحين والمتداولة بين عموم المشايخ في حلقات الذكر والصلوات الجهرية، "اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، اللهم إنّي أسألك أن ترزقني رزقًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم ارزقني من فضلك وسعتك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم إنّي أسألك أن توسع لي في رزقي، اللهم اكفني بحلالك وعطائك، وأغنني عن خلقك، اللهم إنّك كريم قدير فقدر لي الرزق الكثير وأكرمني بعطائك يا رب العالمين، اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم؛ اللهم إني أدعوك وأرجوك أن ترزقني من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك، اللهم ارزقني وبارك لي فيما رزقتني يا رزاق يا كريم".

أدعية مستجابة لصلاة الفجر في رمضان

ومن الأدعية المستجابة لصلاة الفجر في رمضان: اللهم احفظ والديّ واجعل أعمارهم مديدة في طاعتك ورضاك، اللهم عافهم واعفو عنهم، واغفر لهم وارحمهم، واجعل قلوبهم مليئة بحبك، وألسنتهم عامرة بذكرك، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همهم، ولا مبلغ علمهم، اللهم قِنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجًا منك إلّا إليك، اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود، اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت.

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق إلى وسع كبير، اللهم بك أدفع ما لا أطيق ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي يا الله، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيرت في أمري يا أرحم الراحمين، وأنت الأعلم سبحانك بسري وجهري، والمالك لنفعي وضري، والقادر بقدرتك على تفريج أمري وتيسير عسري.