هل وقت صلاة التراويح ممتد إلى الفجر؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل «هل صلاة التراويح ممتدة للفجر؟»، والذي يشغل بال كثير المسلمين مع بدء أيام شهر رمضان المبارك، إذ يرغبون في أداء هذه الصلاة، إلا أنهم قد لا يعلمون توقيتها إلى أي وقت تمتد.

هل صلاة التراويح ممتدة إلى لفجر؟

الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أجاب على تساؤل هل صلاة التراويح ممتدة للفجر، قائلا إن وقت صلاة التراويح يمتد من بعد صلاة العشاء إلى وقت أذان الفجر، ويجوز في هذه الفترة صلاة التراويح.

وقت صلاة التراويح

واستكمل «شلبي»، في إجابته على هل صلاة التراويح ممتدة للفجر عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه يجوز صلاة التراويح بواقع ركعتين واستراحة، وركعتين واستراحة حتى نهايتها، منوها بأن الاستراحة قد تكون دقيقة، وقد تكون أكثر من ذلك، بحسب راحة المصلي طالما كانت من بعد العشاء إلى الفجر.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن صلاة التراويح من السنن المؤكدة التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الأمة بها، وحبب هذه الصلاة إلى أمته.

وتابع مفتي الجمهورية، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء على قناتها بموقع «يوتيوب»، أن المسلمين يقبلون على صلاة التراويح منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت، مستشهدًا بقول الرسول الكريم: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه».